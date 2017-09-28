Автобус с молдавскими гражданами попал в аварию в Румынии

В Румынии прошлой ночью попал в ДТП автобус с гражданами Молдовы. Он направлялся из Бухареста в Кишинев.

На территории уезда Галац в него врезалась легковушка, которая выехала на встречную полосу. От удара автобус развернуло, и он снес с обочины припаркованную там маршрутку. Водитель легкового автомобиля скончался на месте.



О других жертвах, а также о пострадавших не сообщается. По данным румынских СМИ, на месте аварии работают спасатели.



