Андриан Канду принес извинения Румынии за заявления сделанные Игорем Додоном

Спикер парламента Андриан Канду после прошедшей накануне встречи с представителями румынского Сената извинился перед Румынией за некоторые заявления президента Молдовы Игоря Додона, сообщает пресс-служба парламента.

Накануне Канду провел встречу с главой румынского Сената Кэлином Попеску Тэричану и председателем палаты депутатов Николае Ливиу Брагней Канду, на которой стороны обсудили сотрудничество между странами и намерение Молдовы и дальше выполнять положения Соглашения об ассоциации, передает newmaker.md

Канду заверил гостей, что высказывания президента не имеют никакой силы и не заставят Молдову отказаться от европейской интеграции. «Президент компенсирует отсутствие навыков резкими заявлениями. Реформы и европейская интеграция остаются приоритетными для нас, а Румыния — партнером № 1 и нашим адвокатом в процессе европейской интеграции», — заявил Канду.

Румынские чиновники заявили о поддержке Молдовы и помощи в реформах в соответствии с европейскими стандартами, особенно в социальной, культурной областях, энергетической безопасности, в области инфраструктуры и аграрного сектора.

Также стороны подтвердили намерение организовать в ближайшем будущем совместное заседание молдавского и румынского парламентов.

В начале года, напомним, Додон требовал отзыва румынского посла в Кишиневе Михая Грибинчи за то, что тот заявил, что указ президента о лишении гражданства Молдовы экс-главы Румынии Траяна Бэсеску может быть признан неконституционным.

Президент заявил, что ни один представитель дипломатических миссий Республики Молдова не вправе высказывать свое мнение о законности подписанных президентом указов в отношении гражданства РМ, поскольку присвоение и отзыв гражданства входят в исключительные полномочия главы государства.

Кроме того, Додон неоднократно резко высказывался по поводу идеи унионизма и требовал признать незаконными заявления об объединении Молдовы и Румынии и запретить все унионистские формирования, пишет point.md.