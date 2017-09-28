В субботу состоится спортивный фестиваль "Олимпик Экофест"

Считанные дни остались до одного из самых ожидаемых спортивных событий осени - "Олимпик Экофеста".

В субботу столичный парк Валя Морилор превратится в настоящий спортивный городок.



В рамках фестиваля будет проведен забег вокруг озера, организованы состязания по различным видам спорта, среди которых теннис, волейбол, бадминто, таэквондо и бокс.



Кроме того, пройдут различные развлекательные мероприятия.



Группа молдавских олимпийцев посадит в парке деревья.



"Это мероприятие стало уже традиционным для олимпийского движения, для молодого поколения. Многие из участников фестиваля впоследствии становятся спортсменами высокого уровня, членами национальных сборных", - сказал президент НОСК Николай Журавский.



В рамках фестиваля пройдет международный турнир "Золотое каноэ Журавского и Ренейского".



"В перспективе планируем немного изменить формат этих соревнований, придать им более солидный статус. Рассчитываем, что в будущем они будут включены в календарь Международной федерации гребли на байдарках и каноэ", - сказал президент НОСК Николай Журавский.



"Олимпик Экофест" организован Национальным олимпийским и спортивным комитетом и проводится третий год подряд.





