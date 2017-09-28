Лишь сегодня утром прибыл в столицу поезд Москва-Кишинев, который ждали вчера в шесть часов вечера.
Причина девятичасового опоздания - случившийся накануне в Винницкой области пожар на складе боеприпасов. Составы были вынуждены изменить маршруты, чтобы объехать опасную зону
"Часов 12 ждали. Почему, не знаем, слава богу, добрались".
Всего опоздали три поезда, выполнявшие рейс маршруту Москва-Кишинев.
Напомним, что из-за пожара на складе боеприпасов движение воздушного и наземного транспорта в Украине нарушено, а больше 30 тысяч местных жителей эвакуировали. По предварительным данным, после возгорания взорвались 30% снарядов.
С огнем боролись 2400 пожарных, было задействовано 338 спецмашин, самолеты и танки. По мнению украинских властей, пожар был преднамеренным.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День в целом благоприятен. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Будьте осторожны с компьютером.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Исключительно плодотворный рабочий день. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Многие получат премии или гонорары. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Выгодно покупать валюту.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Вероятны бытовые хлопоты.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. В голову придут плодотворные идеи.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW