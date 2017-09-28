Поезда Москва-Кишинев прибывают с опозданием из-за пожара в Винницкой области

Лишь сегодня утром прибыл в столицу поезд Москва-Кишинев, который ждали вчера в шесть часов вечера.

Причина девятичасового опоздания - случившийся накануне в Винницкой области пожар на складе боеприпасов. Составы были вынуждены изменить маршруты, чтобы объехать опасную зону

"Часов 12 ждали. Почему, не знаем, слава богу, добрались".

Всего опоздали три поезда, выполнявшие рейс маршруту Москва-Кишинев.



Напомним, что из-за пожара на складе боеприпасов движение воздушного и наземного транспорта в Украине нарушено, а больше 30 тысяч местных жителей эвакуировали. По предварительным данным, после возгорания взорвались 30% снарядов.

С огнем боролись 2400 пожарных, было задействовано 338 спецмашин, самолеты и танки. По мнению украинских властей, пожар был преднамеренным.





