В Японии распустили парламент

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ распустил нижнюю палату парламента. Досрочные выборы пройдут 22 октября, пишет РИА Новости.

Полномочия депутатов действующего парламента истекали в декабре 2018 года.

"Это будут выборы, которые требуют ответа на вопросы, как защитить Японию, как защитить мирную жизнь граждан", – заявил премьер и добавил, что избрание нового состава палаты должно "расчистить путь" к будущему Японии.

В свою очередь оппозиция обвинила Абэ в попытке использовать роспуск палаты представителей и выборы, чтобы прекратить неудобные для него разбирательства о причастности к незаконным махинациям вокруг образовательных организаций Моритомо Гакуэн и Какэ Гакуэн.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее парламент Японии разрешил войскам страны участвовать в операциях за пределами страны. Японские военные получили право действовать за рубежом впервые с 1945 года, когда страна капитулировала перед союзниками в результате поражения во Второй мировой войне.