Очевидцы сняли масштабный пожар в Калифорнии

На юге штата Калифорния в США произошел крупный пожар, в результате которого были эвакуированы 1,5 тысячи человек и сгорело по меньшей мере одно строение. Место пожара расположено вблизи 91-го шоссе, и водители засняли это жуткое зрелище.

Пожар разгорелся в горах Санта-Ана, которые расположены примерно в 56 км к юго-востоку от долины Лос-Анджелеса. Площадь возгорания составила 2 тысячи акров (около 8 квадратных километров).

Примерно 900 пожарных было задействовано для защиты домов в калифорнийском городе Корона и его округе. Для тушения использовались самолеты и бульдозеры, пишет korrespondent.net

Как отмечает Reuters со ссылкой на Национальный межведомственный пожарный центр, на западе страны в настоящее время наблюдается "интенсивный пожарный сезон". С начала года в США произошло около 41 тысячи пожаров различных размеров на площади более 6 миллионов акров.