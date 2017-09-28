В Винницкой области находились 83 тысячи тонн боеприпасов

Во время заседания военного кабинета в Киеве министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что на военном арсенале возле Калиновки, где произошел пожар и взрывы, находилось 83 тысячи тонн боеприпасов и 68 тонн из них были готовы к применению, сообщает пресс-служба главы государства.

"Этот арсенал потенциально мог принять 140 тысяч тонн. Там находилось 83 тысячи тонн боеприпасов. 68 тонн − это были боеприпасы, готовые к применению, остальное − это компоненты к боеприпасам и металлолом", − заявил глава Минобороны.

По его данным, в настоящее время распространение пожара приостановлено и локализавано. Есть задымление территории, но открытого огня нет. Также в последние часы нет взрывов на территории хранилища.

Напомним, 26 сентября начались взрывы на территории арсенала Минобороны Украины вблизи города Калиновка. С территории Винницкого и Калиновского районов эвакуировали около 30 тысяч человек.