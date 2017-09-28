Грузовик обрушил мост в России

В Кемеровской области восстанавливают деревянный мост, который обрушился под тяжестью многотонной фуры.

Грузовик попытался проехать по мосту, несмотря на запрещающие знаки. Деревянная конструкция обрушилась, и машина ушла под воду. Пострадавших нет, передает телеканал "Россия 24".



Мост через реку Кия предназначен только для легкового транспорта. Местные власти обещают отремонтировать его за 10 дней.



По поручению первого заместителя губернатора Владимира Чернова создана аварийная группа, которая приступила к работам по восстановлению моста. В состав группы вошли коммунальщики, дорожники, спасатели, водолазы подразделений МЧС.

Привлечена тяжелая техника Красноярской железной дороги и световые мачты энергопредприятий. В настоящее время фуру готовят для транспортировки на берег. Затем участники операции приступят к демонтажу конструкций. На время производства работ члены аварийно-восстановительной группы обеспечены трехразовым питанием.

По предварительным оценкам местных властей, восстановление моста займет до 10 дней. Как сообщили в администрации Мариинского района, жители оповещены об инциденте, на берегу установлены аншлаги, запрещающие передвижение по аварийной конструкции.

Рядом с местом происшествия экипажи ГИБДД охраняют общественный порядок и следят, чтобы машины не попытались проехать по сооружению. Организована горячая линия для жителей сельского поселения, по которой они могут заказать жизненно необходимые лекарства и предметы первой необходимости.

Дежурят моторные лодки. Также в сельское поселение завезен спутниковый телефон.

Таежно-Михайловское сельское поселение ежегодно по весне отрезается от Большой земли в результате половодья. С началом паводка в поселении традиционно демонтируют мост, чтобы предохранить сооружение от повреждений.





