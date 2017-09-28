В Уганде приносят детей в жертву, чтобы вызвать дождь

Целители и колдуны в Уганде приносят в жертву детей, чтобы вызвать дождь и спастись от засухи, пишет Religion news service.

Африканская страна переживает сильнейшую за полвека засуху, более полутора миллиону человек грозит голод. Многие местные жители верят, что духи приносят с собой дождь.

Только в сентябре правоохранительные органы задержали 44 подозреваемых в совершении ритуальных убийств. Один из них уже сознался в восьми эпизодах.

В 2015 году были найдены останки семи детей и шести взрослых, в 2016 году – семи детей и двух взрослых. У жертв отсутствовали уши, зубы, губы и гениталии.

В полиции считают, что на самом деле ритуальных убийств в стране гораздо больше, просто не все тела были найдены, сообщает РИА Новости







