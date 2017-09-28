Названы наиболее часто похищаемые из российских отелей вещи

Чаще всего постояльцы воруют из российских отелей полотенца. Об этом говорится в пресс-релизе сервиса аренды жилья Tvil.ru.

Далее идут халаты. Замыкает тройку постельное белье. На четвертом месте находится посуда, на пятом — различные бытовые принадлежности (ложки для обуви, одежные щетки и так далее).

В топ-10 рейтинга в порядке убывания также вошли зеркала, плафоны с люстр, пульты дистанционного управления и батарейки от них, таблички на дверь, а также мелкая бытовая техника (фены, утюги, чайники).

В редких случаях туристы могли забрать с собой домашних животных (например, породистых щенков), принадлежащих собственникам гостиниц.

Данный список был составлен на основании опроса владельцев отелей эконом-класса (три звезды и ниже), а также мини-отелей, пишет lenta.ru