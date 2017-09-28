Полиция в США выстрелила в играющего грабителя актера

В США полиция выстрелила в актера Джима Даффа, приняв его за настоящего грабителя, передает New York Post. Внимание правоохранительных органов привлекла маска актера, а также пистолет. К тому же, мужчина подходил по описанию на разыскиваемого грабителя.

Издание сообщает, что изначально полиция потребовала актера бросить оружие, однако тот приказу не подчинился. В итоге стражи порядка перешли к более активным действиям и открыли огонь. К счастью, никто в ходе инцидента не пострадал.

После произошедшего актер снял свою маску, а также бросил на землю пистолет. В то же время полицейским сообщили, что они оказались на съемочной площадке.

Предполагается, что инцидент произошел из-за того, что компания не предупредила местные власти о проведении съемок, пишет korrespondent.net