Озеро на Рышкановке покрылось мертвой рыбой

Невыносимый запах вблизи одного из озёр в столичном секторе Рышкановка. Оно покрылось всплывшей на поверхности мёртвой рыбой. Экологические инспекторы пытаются узнать причину произошедшего.

Люди, живущие поблизости, жалуются на невыносимый запах.



Озеро почистили представители предприятия "Зелёные насаждения".



"Утром, на поверхности воды было всё белое, как будто пена от мыла, и рыба задыхалось, всё выходило на поверхность. Я сколько мог забрал и принёс кошкам. И я собирал, и они собирали", - сказал представитель МП "Зелёные насаждения" Олег Ботнарь.



Экологические инспекторы говорят, что это озеро первоначально предназначалось только для сбора дождевой воды. Эксперты считают, что рыба умирает из-за размножения водорослей, которые потребляют кислород. Чтобы определить точные причины, были взяты образцы.



"Мы можем говорить о ряде причин, таких как процесс эвтрофикации воды, возможное химическое загрязнение, а также причиной может быть внезапное падение температуры", - сказал экологический инспектор Ион Булмага.



Водоем занимает примерно два гектара площади.





