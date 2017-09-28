Пока 91-летний основатель Playboy умирал, его молодая жена веселилась в соцсетях

Пользователи соцсетей осудили 31-летнюю жену основателя легендарного журнала Playboy Хью Хефнера Кристал за публикации в соцсетях, в то время как все обсуждали смерть ее супруга.

91-летний символ сексуальной революции и главный плейбой мира, как сообщалось ранее, скончался в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении близких людей.

Между тем, пользователи соцсетей обратили внимание на то, что Кристал, вместо того, чтобы, как полагается жене, скорбеть (или хотя бы сделать вид) о скончавшемся муже, в течение этих суток сидела в своем "Фейсбуке", пишет vesti.ru.

В частности, среди опубликованных записей был пост о свадебных платьях и известном сериале "Игра престолов". Однако как только на третью жену "прародителя" журнала Playboy обрушился поток критики, все записи, сделанные за последние часы, были удалены.

Тем не мене, на ее страничке остался видеоролик с веселящимися людьми.