Sony полностью сменит дизайн своих смартфонов

Язык дизайна актуальных смартфонов Sony восходит к первой модели Xperia Z, увидевшей свет еще в 2013 году. Но в 2017-м, когда в моду вошли безрамочные экраны, "одетые" в глянцевые угловатые корпуса устройства выглядят несколько устаревшими.

Как сообщил в интервью Indian Express управляющий директор Sony в Индии Кеничиро Хиби, его компания хочет осовременить линейку, полностью поменяв облик гаджетов. Sony "планирует к запуску новое поколение продуктов, и вы можете ожидать полностью нового дизайна от этих устройств", — сказал он.

Хиби, однако, не уточнил дату релиза новинок. По его словам, это произойдет "скоро".

Вероятно, новых смартфонов от Sony следует ожидать не ранее 2018 года. Традиционно компания делает крупные анонсы дважды в год: в феврале, на выставке Mobile World Congress, и в августе, на IFA в Берлине. Устройствам прочат узкие рамки и вытянутый экран, возможно — с соотношением сторон 18:9, пишет vesti.ru.