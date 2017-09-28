Открылась первая школа рисования нефтью

В Республике Коми под Сыктывкаром открылась первая школа рисования нефтью. Черное золото ученики используют вместо гуаши.

Техника, которой обучает петербургский художник Виталий Касаткин в селе Ыб, является уникальной.

Тем не менее, Касаткин готов о ней рассказать и обучить всех желающих.

В его арсенале 64 оттенка черного со всего мира - от Сахалина до Венесуэлы.

По словам художника, краска должна быть определенной вязкости.

Первую работу - мозаику - представят в Музее искусства нефти, пишет ren.tv