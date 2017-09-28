Житель Германии подсыпал яд в детское питание, чтобы получить 10 млн евро

Сотрудники правоохранительных органов Германии разыскивают злоумышленника, который намеренно добавлял отраву в детское питание.

Как сообщает ТАСС, мужчина пригрозил подмешивать яд в товары магазинов Фридрихсхафена, если ему не выплатят 10 миллионов евро. Помимо прочего, вымогатель также намеревался добавлять опасные вещества в косметику и продукты, которые могут продаваться даже за пределами страны.

Местная пресса уточняет, что мужчина уже добавлял неизвестное вещество в детское питание. И полиции пришлось в спешном порядке изъять продукты с полок магазинов.