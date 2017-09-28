В ближайшие выходные маршруты по центру Кишинева будут изменены

Международный марафон состоится в столице в ближайшие выходные. В эти дни маршруты движения транспорта по центру Кишинева будут изменены.

В субботу, 30 сентября, начиная с 01:00, по бул. Штефан чел Маре от ул. Бэнулеску-Бодони до ул. Пушкина будет полностью прекращено движение.

Общественный транспорт в этот день будет двигаться по следующей схеме:

В субботу троллейбусы №4, 5, 8, 22 и 28 будут курсировать по улице Букурешть. 30-й троллейбус и автобусы №5, 9, 11, 17, 46 и 122 перенаправят на параллельные улицы.

В воскресенье, 1 октября, движение личного транспорта будет изменено:

– В интервале 02:00-18:00 будет полностью прекращено движение по бул. Штефан чел Маре от пересечения с ул. Тома Чорбэ до пересечения с ул. Трандафирилор. Трафик будет перенаправлен на близлежащие улицы.

– В интервале 07:00-10:00 будет прекращено движение по улице 31 августа 1989 от ул. Чуфля до пересечения с ул. Сфатул Цэрий.

– В интервале 08:00-09:30 прекращается движение по следующему маршруту Площадь Великого Национального Собрания – ул. Василе Александри - ул. Митрополит Варлаам – ул. Пушкина - Площадь Великого Национального Собрания.

Общественный транспорт в этот период будет курсировать следующим образом:

Маршрут № 8: аннулируется;

Маршруты № 7, 10, 24: маршрут укорачивается до Цирка;

Маршруты № 4, 5: маршрут укорачивается до ЖД вокзала;

Маршрут № 28: маршрут укорачивается до тракторного завода;

Маршруты № 25, 29: маршрут укорачивается до парка «Алунелул»;

Маршрут № 13: маршрут изменяется следующим образом – от ул. Измаил по бул. Д. Кантемир, бул. Ю. Гагарина (в обратную сторону), бул. Д. Кантемир, ул. Измаил и далее по установленному маршруту;

Маршрут № 2: маршрут изменяется следующим образом - от ул. Г. Асаки по ул. П. Халиппа, ул. Измаил, ул. Букурешть и далее по установленному маршруту;

Маршрут № 9: маршрут изменяется следующим образом - от ул. Г. Асаки по ул. Василе Александри, ул. А. Матеевич, ул. Пушкина, ул. Букурешть, ул. Бэнулеску-Бодони, ул. А. Матеевич, ул. Василе Александри, Хынчештское шоссе и далее по установленному маршруту;

Маршрут № 17: маршрут изменяется следующим образом – от бул. Траян по бул. Дечебал, бул. Ю. Гагарина (в обратную сторону) и далее по установленному маршруту;

Маршрут №22: маршрут изменяется следующим образом – от бул. Штефан чел Маре по ул. А. Щусева, ул. Букурешть, виадук, бул. Дачия, бул. Траян, ул. Гренобля, ул. Г. Асаки, ул. Василе Александри, ул. А. Матеевич, ул. Пушкина, ул. Букурешть, ул. А. Щусева, ул. Михай Витязул, ул. Колумна, ул. И. Крянгэ и далее по установленному маршруту;

Маршрут №30: маршрут изменяется следующим образом – от бул. Дачия по ул. Трандафирилор, бул. Дечебал, бул. Ю. Гагарина (в обратную сторону), бул. Дечебал, ул. Зелинского, бул. Дачия и далее по установленному маршруту.

Автобусы:

Маршрут №11: маршрут изменяется следующим образом – от ул. Измаил по ул. Букурешть, ул. Бэнулеску-Бодони и далее по установленному маршруту;

Маршрут №26: маршрут устанавливается по ул. Албишоара в оба направления;

Маршруты № 17, 46: маршрут устанавливается по ул. Букурешть в оба направления;

Маршрут №5: по направлению к сектору Чокана, маршрут устанавливается по ул. Александру чел Бун, а по направлению к сектору Ботаника – по ул. Колумна;

Маршруты № 18, 33, 44: маршрут изменяется следующим образом – от ул. Тигина по ул. Колумна, ул. Измаил, бул. Д. Кантемир, бул. Ю. Гагарина и далее по установленному маршруту;

Маршрут №9: маршрут изменяется следующим образом – от площади Д. Кантемир по бул. Штефан чел Маре, ул. А. Щусева, ул. Букурешть, ул. Тигина и далее по установленному маршруту, в обратную сторону - от ул. Измаил по ул. Букурешть, ул. А. Щусева, ул. Михай Витязул, ул. Колумна, площади Д. Кантемир;

Маршрут № 122: маршрут устанавливается по ул. Букурешть в оба направления.

Маршрутные автобусы:

Маршруты № 101, 154: по направлению к сектору Ботаника – по обычному маршруту, по направлению к сектору Буюкань, маршрут изменяется следующим образом – от ул. Индепенденцей по ул. Т. Стришкэ, ул. П. Унгуряну, ул. Гренобля, ул. Н. Тестемицану, ул. И. Инкулец, ул. П. Халиппа, ул. Измаил, ул. Букурешть и далее по установленному маршруту;

Маршрут № 185: по направлению к сектору Буюкань, маршрут изменяется следующим образом – от бул. Дачия по ул. Христо Ботева, ул. Т. Стришкэ, ул. П. Унгуряну, ул. Гренобля, ул. Н. Тестемицану, ул. И. Инкулец, ул. П. Халиппа, ул. Измаил, ул. Букурешть и далее по установленному маршруту;

Маршруты № 116, 129: в одну сторону – от ул. Александру чел Бун по ул. Лазо, ул. Колумна, ул. Михай Витязул, ул. А. Щусева, ул. 31 августа 1989, ул. Лазо и далее по установленному маршруту, в обратную сторону - от ул. Лазо по ул. Букурешть, ул. А. Щусева, ул. Михай Витязул, ул. Митрополит Дософтей и далее по установленному маршруту;

Маршруты № 113, 117 (в обратную сторону), 173, 175, 189: по направлению к секторам Рышкановка и Чокана, маршрут изменяется следующим образом – от бул. Дачия по ул. Трандафирилор, бул. Дечебал, бул. Ю. Гагарина, бул. Д. Кантемир, ул. Измаил и далее по установленному маршруту;

Маршруты № 113, 175, 189: по направлению к сектору Ботаника, маршрут изменяется следующим образом – от ул. Измаил по бул. Д. Кантемир, бул. Ю. Гагарина, бул. Дечебал, ул. Трандафирилор, бул. Дачия и далее по установленному маршруту.

Маршруты № 186, 120, 190, 178, 191, 169 будут разделены на две части и будут следовать до центра города, а именно:

a) Из секторов Телецентр и Малая Малина будут следовать по ул. Измаил, с поворотом на ул. 31 августа 1989, ул. Чуфля, ул. Букурешть, ул. Измаил и далее по установленному маршруту;

b) Из секторов Чокана и Рышкановка будут следовать до остановки «Магазин Уник» с разворотом по ул. Измаил.

Маршрут № 103: в одну сторону - бул. Штефан чел Маре по ул. А. Щусева, ул. Букурешть, ул. Чуфля, бул. Дачия по ул. Трандафирилор, бул. Дечебал, ул. Н. Титулеску и далее по установленному маршруту;

Маршрут № 114: от ул. А. Щусева по ул. Букурешть, ул. Василе Александри, ул. А. Щусева и далее по установленному маршруту;

Маршруты № 118, 165: от бул. Ю. Гагарина по бул. Д. Кантемир, ул. Измаил, ул. Албишоара, бул. Ю. Гагарина и далее по установленному маршруту;

Маршрут № 192: в одну сторону – от ул. Михай Витязул по ул. А. Щусева, ул. 31 августа 1989, ул. Измаил и далее по установленному маршруту, в обратную сторону - от ул. П. Халиппа по ул. Измаил, ул. Букурешть, ул. А. Щусева, ул. Михай Витязул и далее по установленному маршруту.

Организаторы марафона приносят свои извинения за доставленные жителям Кишинева временные неудобства. Движение общественного и автомобильного транспорта на остальных улицах города в этот период сохраняется в прежнем режиме.

Изменение дорожного движения согласовано с Дорожной Полицией муниципия Кишинев и одобрено Примарией.

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