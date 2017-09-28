Международный марафон состоится в столице в ближайшие выходные. В эти дни маршруты движения транспорта по центру Кишинева будут изменены.
В субботу, 30 сентября, начиная с 01:00, по бул. Штефан чел Маре от ул. Бэнулеску-Бодони до ул. Пушкина будет полностью прекращено движение.
Общественный транспорт в этот день будет двигаться по следующей схеме:
В субботу троллейбусы №4, 5, 8, 22 и 28 будут курсировать по улице Букурешть. 30-й троллейбус и автобусы №5, 9, 11, 17, 46 и 122 перенаправят на параллельные улицы.
В воскресенье, 1 октября, движение личного транспорта будет изменено:
– В интервале 02:00-18:00 будет полностью прекращено движение по бул. Штефан чел Маре от пересечения с ул. Тома Чорбэ до пересечения с ул. Трандафирилор. Трафик будет перенаправлен на близлежащие улицы.
– В интервале 07:00-10:00 будет прекращено движение по улице 31 августа 1989 от ул. Чуфля до пересечения с ул. Сфатул Цэрий.
– В интервале 08:00-09:30 прекращается движение по следующему маршруту Площадь Великого Национального Собрания – ул. Василе Александри - ул. Митрополит Варлаам – ул. Пушкина - Площадь Великого Национального Собрания.
Общественный транспорт в этот период будет курсировать следующим образом:
Маршрут № 8: аннулируется;
Маршруты № 7, 10, 24: маршрут укорачивается до Цирка;
Маршруты № 4, 5: маршрут укорачивается до ЖД вокзала;
Маршрут № 28: маршрут укорачивается до тракторного завода;
Маршруты № 25, 29: маршрут укорачивается до парка «Алунелул»;
Маршрут № 13: маршрут изменяется следующим образом – от ул. Измаил по бул. Д. Кантемир, бул. Ю. Гагарина (в обратную сторону), бул. Д. Кантемир, ул. Измаил и далее по установленному маршруту;
Маршрут № 2: маршрут изменяется следующим образом - от ул. Г. Асаки по ул. П. Халиппа, ул. Измаил, ул. Букурешть и далее по установленному маршруту;
Маршрут № 9: маршрут изменяется следующим образом - от ул. Г. Асаки по ул. Василе Александри, ул. А. Матеевич, ул. Пушкина, ул. Букурешть, ул. Бэнулеску-Бодони, ул. А. Матеевич, ул. Василе Александри, Хынчештское шоссе и далее по установленному маршруту;
Маршрут № 17: маршрут изменяется следующим образом – от бул. Траян по бул. Дечебал, бул. Ю. Гагарина (в обратную сторону) и далее по установленному маршруту;
Маршрут №22: маршрут изменяется следующим образом – от бул. Штефан чел Маре по ул. А. Щусева, ул. Букурешть, виадук, бул. Дачия, бул. Траян, ул. Гренобля, ул. Г. Асаки, ул. Василе Александри, ул. А. Матеевич, ул. Пушкина, ул. Букурешть, ул. А. Щусева, ул. Михай Витязул, ул. Колумна, ул. И. Крянгэ и далее по установленному маршруту;
Маршрут №30: маршрут изменяется следующим образом – от бул. Дачия по ул. Трандафирилор, бул. Дечебал, бул. Ю. Гагарина (в обратную сторону), бул. Дечебал, ул. Зелинского, бул. Дачия и далее по установленному маршруту.
Автобусы:
Маршрут №11: маршрут изменяется следующим образом – от ул. Измаил по ул. Букурешть, ул. Бэнулеску-Бодони и далее по установленному маршруту;
Маршрут №26: маршрут устанавливается по ул. Албишоара в оба направления;
Маршруты № 17, 46: маршрут устанавливается по ул. Букурешть в оба направления;
Маршрут №5: по направлению к сектору Чокана, маршрут устанавливается по ул. Александру чел Бун, а по направлению к сектору Ботаника – по ул. Колумна;
Маршруты № 18, 33, 44: маршрут изменяется следующим образом – от ул. Тигина по ул. Колумна, ул. Измаил, бул. Д. Кантемир, бул. Ю. Гагарина и далее по установленному маршруту;
Маршрут №9: маршрут изменяется следующим образом – от площади Д. Кантемир по бул. Штефан чел Маре, ул. А. Щусева, ул. Букурешть, ул. Тигина и далее по установленному маршруту, в обратную сторону - от ул. Измаил по ул. Букурешть, ул. А. Щусева, ул. Михай Витязул, ул. Колумна, площади Д. Кантемир;
Маршрут № 122: маршрут устанавливается по ул. Букурешть в оба направления.
Маршрутные автобусы:
Маршруты № 101, 154: по направлению к сектору Ботаника – по обычному маршруту, по направлению к сектору Буюкань, маршрут изменяется следующим образом – от ул. Индепенденцей по ул. Т. Стришкэ, ул. П. Унгуряну, ул. Гренобля, ул. Н. Тестемицану, ул. И. Инкулец, ул. П. Халиппа, ул. Измаил, ул. Букурешть и далее по установленному маршруту;
Маршрут № 185: по направлению к сектору Буюкань, маршрут изменяется следующим образом – от бул. Дачия по ул. Христо Ботева, ул. Т. Стришкэ, ул. П. Унгуряну, ул. Гренобля, ул. Н. Тестемицану, ул. И. Инкулец, ул. П. Халиппа, ул. Измаил, ул. Букурешть и далее по установленному маршруту;
Маршруты № 116, 129: в одну сторону – от ул. Александру чел Бун по ул. Лазо, ул. Колумна, ул. Михай Витязул, ул. А. Щусева, ул. 31 августа 1989, ул. Лазо и далее по установленному маршруту, в обратную сторону - от ул. Лазо по ул. Букурешть, ул. А. Щусева, ул. Михай Витязул, ул. Митрополит Дософтей и далее по установленному маршруту;
Маршруты № 113, 117 (в обратную сторону), 173, 175, 189: по направлению к секторам Рышкановка и Чокана, маршрут изменяется следующим образом – от бул. Дачия по ул. Трандафирилор, бул. Дечебал, бул. Ю. Гагарина, бул. Д. Кантемир, ул. Измаил и далее по установленному маршруту;
Маршруты № 113, 175, 189: по направлению к сектору Ботаника, маршрут изменяется следующим образом – от ул. Измаил по бул. Д. Кантемир, бул. Ю. Гагарина, бул. Дечебал, ул. Трандафирилор, бул. Дачия и далее по установленному маршруту.
Маршруты № 186, 120, 190, 178, 191, 169 будут разделены на две части и будут следовать до центра города, а именно:
a) Из секторов Телецентр и Малая Малина будут следовать по ул. Измаил, с поворотом на ул. 31 августа 1989, ул. Чуфля, ул. Букурешть, ул. Измаил и далее по установленному маршруту;
b) Из секторов Чокана и Рышкановка будут следовать до остановки «Магазин Уник» с разворотом по ул. Измаил.
Маршрут № 103: в одну сторону - бул. Штефан чел Маре по ул. А. Щусева, ул. Букурешть, ул. Чуфля, бул. Дачия по ул. Трандафирилор, бул. Дечебал, ул. Н. Титулеску и далее по установленному маршруту;
Маршрут № 114: от ул. А. Щусева по ул. Букурешть, ул. Василе Александри, ул. А. Щусева и далее по установленному маршруту;
Маршруты № 118, 165: от бул. Ю. Гагарина по бул. Д. Кантемир, ул. Измаил, ул. Албишоара, бул. Ю. Гагарина и далее по установленному маршруту;
Маршрут № 192: в одну сторону – от ул. Михай Витязул по ул. А. Щусева, ул. 31 августа 1989, ул. Измаил и далее по установленному маршруту, в обратную сторону - от ул. П. Халиппа по ул. Измаил, ул. Букурешть, ул. А. Щусева, ул. Михай Витязул и далее по установленному маршруту.
Организаторы марафона приносят свои извинения за доставленные жителям Кишинева временные неудобства. Движение общественного и автомобильного транспорта на остальных улицах города в этот период сохраняется в прежнем режиме.
Изменение дорожного движения согласовано с Дорожной Полицией муниципия Кишинев и одобрено Примарией.
Комментарии
- Начался осенний призыв в армию
- С 1 октября маршруты столичных микроавтобусов вновь изменятся
- Поезда Москва-Кишинев прибывают с опозданием из-за пожара в Винницкой области
- В субботу состоится спортивный фестиваль "Олимпик Экофест"
- Россия запретила ввоз 20 тонн молдавской сливы
- Молдаване, работающие в Германии, получат пособия в случае травм на производстве
- На Буюканах временно перекроют одну из улиц
- Молдавские пожарные вошли в первую тройку на чемпионате CUPA ODESOS 2017
- Гражданам не рекомендуют ездить в Винницкую область Украины
- США выделят деньги на ремонт Церкви Успения Пресвятой Богородицы из Каушан
- Мощная магнитная буря накрыла Землю
- В центре Москве горит бизнес-центр
- Пугачева удивила поклонников фото без макияжа
- "Яндекс.Музыка" теперь доступна на Facebook
- Сценарий "Завтрака у Тиффани" с пометками Хепберн продали за рекордную сумму
- Подробности дела председателя Дубоссарского района Григория Поличинского
- "Брови-молнии": в Сети появился новый бьюти-тренд
- Найден способ поселить людей на Луне и Марсе
- Одесский шторм в кадрах: огромные волны, рисковые купальщики и люди с металлоискателями
- Назван популярнейший город мира среди туристов
- Стихия разбушевалась: град размером с куриное яйцо выпал на севере Молдовы. ФОТО
- Николай Басков шокировал поклонников новым образом
- Ученые назвали время начала нового массового вымирания на Земле
- В Молдове объявлен желтый код из-за ливней и ветра
- Трое граждан Израиля предстанут перед молдавским судом
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День в целом благоприятен. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Будьте осторожны с компьютером.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Исключительно плодотворный рабочий день. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Многие получат премии или гонорары. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Выгодно покупать валюту.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Вероятны бытовые хлопоты.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. В голову придут плодотворные идеи.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW