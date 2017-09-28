Начался осенний призыв в армию

Достигшие 18-летнего возраста граждане РМ будут призваны на военную службу в октябре 2017-январе 2018 г., согласно постановлению правительства, которое будет опубликовано завтра в «Monitorul Oficial al Republicii Moldova».

Согласно документу, на срочную военную службу в Национальную армию призовут до 1 200 молодых людей, в войска карабинеров – 581 новобранца. До 50 человек пополнят ряды Национальной армии для несения сокращенной военной службы.

Большинство призывников - из Кишинева (225), Хынчешт (67), Орхея (67), Унген (67), Кэушае (65), Кахул (65) и Бельц (60).

Зачисление лиц на военную службу будет осуществляться поэтапно, согласно графику, разработанному Министерством обороны и согласованному с Департаментом войск карабинеров.

В этот же период отслужившие установленные сроки службы военнослужащие будут уволены в запас.

В завтрашнем же номере «Monitorul Oficial» будут опубликованы и результаты зачисления на военную службу в апреле-июле этого года.

По данным Минобороны, в 2016 году в Национальную армию было призвано примерно 1800 человек, пишет moldpres.md