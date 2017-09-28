Более двух тысяч заявок на получение субсидий подали молдавские фермеры

Более двух тысяч заявок на получение субсидий подали на сегодняшний день молдавские фермеры.

Общая размер запрашиваемой суммы достигает 300 миллионов леев, а порядка 67 миллионов уже поступили на счета аграриев. До конца октября, когда завершится прием документов, в Агентстве по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве рассчитывают получить еще полторы тысячи заявок.



"По сравнению с предыдущими годами ситуация улучшилась. В 2016-ом первые выплаты в размере 100 миллионов леев фермеры получили только в ноябре. Это говорит о том, что в текущем году мы соблюдаем сроки", - сказал директор AIPA Николай Чубук.



Глава ведомства отметил, что в этом году сельхозпроизводители стали более дисциплинированными, что доказывает всего 20 отклоненных заявок. Чаще всего аграрии запрашивают субсидии на покупку техники и систем орошения, а также на погашение кредитов.



В этом году на поддержку фермеров Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве выделит 900 миллионов леев. Кроме того, впервые аграриям полностью выплатили прошлогодние задолженности в размере 340 миллионов леев. По официальным данным, большинство заявок поступило из центральных и южных районов.



