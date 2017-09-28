Сценарий "Завтрака у Тиффани" с пометками Хепберн продали за рекордную сумму

Сценарий фильма "Завтрак у Тиффани" с пометками и записями Одри Хепберн продан в торговом доме Christie's в Лондоне за рекордные $847 тысяч. Об этом сообщает The New York Times.

В рабочем сценарии содержатся сцены, которые были вырезаны из итоговой версии картины. "Завтрак у Тиффани" снят по книге Трумена Капоте в 1961 году. Картина получила множество наград, в том числе и два "Оскара", а также вошла в список лучших фильмов в истории по версии Американского института кинематографии, сообщает ren.tv

Комментарии

Другие новости