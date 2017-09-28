Сценарий фильма "Завтрак у Тиффани" с пометками и записями Одри Хепберн продан в торговом доме Christie's в Лондоне за рекордные $847 тысяч. Об этом сообщает The New York Times.
В рабочем сценарии содержатся сцены, которые были вырезаны из итоговой версии картины.
"Завтрак у Тиффани" снят по книге Трумена Капоте в 1961 году. Картина получила множество наград, в том числе и два "Оскара", а также вошла в список лучших фильмов в истории по версии Американского института кинематографии, сообщает ren.tv
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День в целом благоприятен. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Будьте осторожны с компьютером.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Исключительно плодотворный рабочий день. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Многие получат премии или гонорары. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Выгодно покупать валюту.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Вероятны бытовые хлопоты.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. В голову придут плодотворные идеи.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW