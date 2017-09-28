"Яндекс.Музыка" теперь доступна на Facebook

"Яндес.Музыка" стала первой российской стриминговой компанией, договорившейся о сотрудничестве с Facebook. Теперь в соцсети доступно прослушивание музыки с помощью онлайн-сервиса.

В сообщении компании отмечается, что в соцсети будет доступно прослушивание первых 30 секунд композиции, а ее полная версия – на сайте или в приложении сервиса, пишет ren.tv

Ранее с Facebook сотрудничали только иностранные стиминоговые сервисы, например, Spotify и Apple Music. "Яндекс.Музыка" стала первым российским сервисом, договорившимся с соцсетью о подобном сотрудничестве.