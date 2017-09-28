Мощная магнитная буря накрыла Землю

Земля находится под влиянием сильной магнитной бури в четверг. Специалисты присвоили ей 3 балла по пятибалльной шкале.

Как сообщает пресс-служба Физического института имени П. Н. Лебедева РАН, бурю провоцирует попадание нашей планеты в поток быстрого солнечного ветра.

"Об этом свидетельствуют данные космического аппарата ACE, находящегося на линии Солнце-Земля в точке гравитационного равновесия L1", - заявляют в институте.

Согласно расчетам ученых, скорость окружающей плазмы увеличилась с 300-350 км/сек до 500 км/сек, а скорость солнечного ветра, обдувающего Землю, увеличилась до 700 км/сек.

"Судя по всему, в настоящий момент наша планета проходит наиболее скоростную часть потока и испытывает наибольшее воздействие", - констатируют специалисты.

В таком состоянии наша планета, по мнению экспертов, будет находится еще около суток, пишет ren.tv