Легендарную Nokia 3310 оснастили 3G

Компания HMD Global официально представила мобильный телефон Nokia 3310 с поддержкой технологии 3G, сообщает TechCrunch. Гаджет также получил обновленную операционную систему.

Сообщается, что для поддержек соцсетей создатели разработали специальное приложение, встроенное в систему.

Поскольку компания ставила перед собой задачи оснастить гаджет 3G, пришлось идти на определенные жертвы. Так, новая Nokia 3310 несколько больше, при том, что время ее автономной работы сократилось - до 6,5 часов в режиме разговора и до 27 дней в режиме ожидания.

Гаджет будет продаваться во всем мире с середины октября этого года. Стоимость новинки составит 69 евро, сообщает korrespondent.net