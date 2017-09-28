Осел погрыз дорогостоящий спорткар McLaren в Германии

В немецком городе Гисен осел погрыз дорогостоящий спорткар McLaren. Хозяин автомобиля, заметив произошедшее, подал на хозяина животного в суд, передает Associated Press.

Издание сообщает, что хозяин автомобиля припарковал его возле загона с ослом год назад. Пока автомобиль стоял там, животное принялось его кусать. Предполагается, что оно перепутало спорткар с морковью из-за его оранжевого цвета.

Владелец авто, заметив повреждения - испорченную деталь из углеродного волокна и содранную краску на задней части машины - потребовал с хозяина осла выплаты компенсации. Однако тот отказался что-либо выплачивать и посоветовал водителю лучше выбирать место для парковки.

В итоге, владелец McLaren подал на хозяина осла в суд, и пытается таким образом выбить из него пять тысяч евро, пишет korrespondent.net