Пострадавшим от наводнения жителям Гагаузии выделят 200 тыс. леев

В Гагаузии из резервного фонда исполнительного комитета автономии выделят 200 тыс. леев для 70 семей, пострадавших от наводнения в Вулкэнешть. Об этом сообщил замбашкана Вадим Чебан на оперативном заседании региональной комиссии по ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

Как передает агентство «ИНФОТАГ», он сказал, что одновременно с этим будет открыт спонсорский счет для сбораденег для пострадавших.



По словам примара Вулкэнешть Виктора Петриогло, ливневые дожди, обрушившиеся на город 22 сентября, привели к катастрофическим повреждениям домостроений, инфраструктуры дорог и насаждений на трех улицах.



«В некоторых домах разрушены колодцы, повреждены подвалы, смыты огороды. Один дом не подлежит восстановлению вовсе. Его хозяевам решено выделить не менее 170 тыс. леев. Всем остальным семьям: от 3 до 10 тыс. леев», - отметил он.



По предварительным данным, ущерб, нанесенный гражданам, оценивается в 368 тыс. леев. Урон дорожной инфраструктуре - 1 млн. леев.



Власти автономии не смогут справиться со всеми восстановительными работами и рассчитывают на помощь центра.