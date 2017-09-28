На некоторых улицах Ботаники в пятницу не будет воды

Жители улицы Зелинского, 15, 31-35, включая дроби, и бульвара Дачия, 3, включая фракции, останутся в пятницу, 29 сентября, без водопроводной воды. Поставщик призывает потребителей воды по указанным адресам обеспечить минимальный запас воды для домашнего потребления на период отключения подачи воды.

AО „Apă-Canal Chișinău” отмечает, что подача питьевой воды будет прервана с 09.00 до 17.00 часов, в это время будет осуществлена замена водопровода, передает IPN.



После завершения работ поставка услуг водоснабжения будет возобновлена до запланированных параметров. Для получения дополнительной информации потребителям предлагается позвонить в Центральный диспетчерский центр по телефону 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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