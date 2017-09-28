Google изменит работу своего поисковика

Компания Google вводит ряде изменений в работу своего поисковика и сервиса онлайн-покупок в связи с требованиями Европейской комиссии в связи с антимонопольным разбирательством.

Суть претензии состояла в том, что Google отдает приоритетные места своему собственному сервису Google Shopping. Теперь, согласно новым изменениям, Google даст возможность своим конкурентам в сфере онлайн-продаж покупать и перепродавать право показа их рекламных сообщений в верхней части результатов поиска, пишет korrespondent.net

Член Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер заявила, что пока рано судить о том, позволят ли действия Google избежать штрафов, и что ее ведомство будет внимательно следить за тем, чтобы компания выполнял требования Еврокомиссии. Google будет отчитываться перед ЕК по этому вопросу каждые четыре месяца.

Как сообщалось, компания Google подала апелляцию в Суд Европейского союза на решение Еврокомиссии о штрафе в размере 2,42 миллиарда евро. Так, Еврокомиссия в июне оштрафовала американскую интернет-компанию за то, что Google злоупотребляла своим положением.