За минувшую неделю полиция задержала более 160 преступников, обьявленных в розыск

В период с 11 по 17 сентября на всей территории Республики Молдова была проведена операция "Розыск". За это время были задержаны 163 преступника, ранее объявленных в розыск.

По данным полиции, следоватеи вели поск преступников, скрывающихся от уголовного преследования и суда. Также полиция усилила меры по розыску дезертиров, сбежавших из тюрьмы заключенных, пропавших без вести и идентификации неопознаных трупов.

Сотрудникам полиции удалось задержать на территории страны 160 правонарушителей. 86 человек были задержаны за совершение тяжких преступлений (убийство, нанесение телесных повреждений, изнасилование, кражу, ограбление, мошенничество и незаконный оборот наркотиков). Также служители правопорядка обнаружили один неопознанный труп.

Из общего числа задержанных, 2 были объявлены в розыск украинскими властями, а еще 4 - властями России. 52 задержанных преступника разыскивались на протяжении нескольких лет.

На территории России офицеры управления по борьбе с тяжкими преступлениями в сотрудничестве с представителями управления уголовной полиции Москвы задержали 3 человек, которых разыскивали по обвинению в мошенничестве, торговле детьми и людьми.

Отметим, что операция "Розыск" проводится 4 раза в год. В СНГ эта операция проводится дважды в год, пишет point.md