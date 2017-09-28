Поддельные документы были обнаружены у трех граждан Молдовы

Во время прохождения пограничного контроля на КПП "Скулень" и "Леушены" были обнаружены поддельные болгарский регистрационный сертификат и две израильские визы.

По данным пограничной полиции, 27-летний мужчина, обладающий двойным гражданством (румынским и молдавским) проходит таможенный досмотр на КПП в Скулянах на автомобиле модели Mercedes S320 с болгарскими регистрационными номерами.

Во время проверки пограничный инспектор обнаружил, что некоторые элементы документов на автомобиль не соответствовали оригинальным. После тщательного контроля было установлено, что документ поддельный.

Водитель сообщил, что потерял настоящие документы в Молдове. Поддельные документы он получил у неизвестного ему лица. Мужчина смог продолжить свой путь. Автомобиль был помещен на спецстоянку до завершения расследования.

27 сентября, около 20:00, у пограничников КПП "Леушены" возникли подозрения по поводу двух молдавских паспортов, в которые были внесены поддельные израильские визы. Документы принадлежали семейной паре из Молдовы, которая утверждала, что ничего не знает о фальсификации. Во время допроса они рассказали, что получили визы несколько месяцев назад у неизвестных лиц во время поездки в Израиль.

Сотрудники пограничной полиции продолжают расследование в целях выяснения всех обстоятельств правонарушений. Документы были переданы на экспертизу, пишет Point.md.