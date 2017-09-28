Задержаны три человека за употребление наркотиков на улицах Кишинева

Столичная полиция задержала нескольких человек, подозреваемых в хранении и употреблении наркотических веществ.

На одной из улиц сектора Рышкановка полицейские заметили мужчину, который вел себя неадекватно. Это вызвало подозрение в употреблении наркотиков. Полиция изъяла у подозреваемого спрятанный бумажный пакет с веществом растительного происхождения.

Похожий случай произошел и в центре столицы, где были задержаны двое мужчин, у которых полицейские обнаружили несколько пакетиков с растительным веществом.

Подозреваемым грозит наказание в виде штрафа в размере от 11 000 до 13 000 леев или лишение свободы на срок до 2 лет, пишет Point.md.