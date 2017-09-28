Компьютерный сбой в аэропортах по всему миру

Сбой в системе регистрации авиапассажиров стал причиной огромных очередей в крупных аэропортах мира, сообщает The Telegraph.

Речь идет о программном обеспечении Amadeus Altea. Сбой затронул аэропорты Хитроу и Гатвик в Лондоне, аэропорт имени Шарля де Голля в Париже, аэропорт имени Рейгана в Вашингтоне, а также воздушные гавани в Цюрихе, Мельбурне, Йоханнесбурге и Сингапуре.

Пассажиры делятся фотографиями столпотворений в социальных сетях.

​В Amadeus заявили, что ее специалисты уже работают над решением проблемы, системы регистрации постепенно восстанавливаются, сообщает РИА Новости