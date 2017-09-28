Ураган в Новороссийске опрокидывает грузовики. ВИДЕО

На Новороссийск обрушился ураганный северо-восточный ветер с порывами 35 м/с. В городе повалены десятки деревьев, снесены крыши и другие объекты, нарушено энергоснабжение.

Новороссийск был в центре привычной для приморского города штормовой бури с начала недели, однако в ночь на 28 сентября ветер усилился до 35 м/с. Это позволяет отнести явление к урагану первой категории по шкале Саффира — Симпсона. Высота волн достигала 15−20 метров, многие плавательные средства были опрокинуты и повреждены.

К утру 28 сентября ветер повалил минимум 38 деревьев; кроме того, штормовой ветер срывает с домов крыши и обрушивает различные объекты, пишет nat-geo.ru.

Движение грузовиков из Новороссийска в сторону Геленджика временно ограничено: из-за большой силы ветра уже зафиксировано несколько случаев опрокидываний на бок большегрузных автомобилей.

По данным синоптиков, ураган стал следствием антициклона, который сформировался в северной части страны. Администрация Новороссийска просит водителей по возможности не выезжать в город на личном автотранспорте, а МЧС вообще не рекомендует появляться на улице. Порывы ветра в Новороссийске начнут ослабевать только утром 29 сентября.