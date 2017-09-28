Глава пограничной полиции рассказал из-за чего не пустили российскую журналистку Дарью Асламову

Инцидент с российской журналисткой Дарьей Асламовой спровоцировали намеренно. Ранее она посещала Молдову без ограничений. Но 26 сентября во время проверки женщина представила ложную информацию, что и вызвало подозрения.

Глава отдела Пограничной полиции международного аэропорта Кишинева рассказал Publika TV, что именно из-за этого ей был запрещен въезд в нашу страну. Кроме того, журналистка не указала цель визита. Однако в российской прессе Асламова утверждала обратное. Она также заявила, что пограничники якобы применили к ней физическую силу. Пограничная полиция все обвинения отвергает.



"Данная гражданка неоднократно посещала Молдову. Последний раз была совсем недавно. И никогда у неё не возникало проблем с въездом или выездом. Мне до сих пор кажется странным, я не могу понять, каковы были её мотивы. Может она просто не хотела въезжать в Молдову", - сказал глава отдела Пограничной полиции Михаил Сливинский.



Прямо из международного аэропорта Кишинева Дарью Асламову вернули обратно. Журналистка летела в Молдову, чтобы взять интервью у президента Игоря Додона.



Асламова соврала пограничникам, что не владеет русским. Однако сразу же после этого дала интервью бельцкому телеканалу, где говорила именно на этом языке. Более того, она призналась в том, что намеревалась попасть на территорию Молдовы без аккредитации.





