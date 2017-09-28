Клип Егора Крида удалили с YouTube из-за плагиата

Представители видеохостинга YouTube удалили клип российского певца Егора Крида на песню "Папина дочка" из-за обвинений в плагиате, выдвинутых в адрес артиста битмейкером Алексеем Вдовиченко. Представители лейбла Black Star, у которого контракт с Кридом, говорят, что их часто обвиняют в подобном.

По словам Алексей Вдовиченко, в треке "Папина дочка" использована аранжировка, идентичная его композиции. Битмейкер уже подготовил иск против Крида и Black Star на четыре миллиона рублей, сообщает телеканал "Россия 24".

Представители лейбла заявили сайту The Flow, что для них подобные иски не новость.

"В СМИ регулярно появляются новости о нарушениях авторских прав и заимствовании идей артистами музыкального лейбла Black Star. Мы стараемся не реагировать. Это не первый случай, когда кто-то подает заявление в суд и хочет заработать на имени известного человека. Все будет решаться в судебном порядке", — заявили представители лейбла сотрудникам портала о хип-хопе.

Клип "Папина дочка" посмотрели около 45 миллионов раз. Композиция была написана в 2015 году для альбома Егора Крида "Холостяк", она вошла в саундтрек к фильму "Завтрак у папы", пишет vesti.ru