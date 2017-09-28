Сегодня всё больше людей для укрепления здоровья и поддержания формы переходят на модные безглютеновые диеты. Совсем недавно было доказано, что вреда от них больше чем пользы. Но зато такие диеты – единственный вход для людей с целиакией. Пациенты с таким диагнозом (а их довольно много, один из ста) вынуждены проверять каждый покупаемый продукт, поэтому на многих упаковках пищевых товаров сегодня можно встретить надпись "не содержит глютена".
Поясним, что глютен (или клейковина) – это группа белков, содержащихся в семенах злаковых растений, в особенности пшеницы, ржи и ячменя. При целиакии у человека нарушается пищеварение, и его организм просто не в состоянии перерабатывать глютен. Повезёт, если пациент отделается диареей или рвотой, однако есть и более опасные последствия – например, рак кишечника.
Однако теперь безглютеновые диеты могут и не понадобиться, ведь есть технология редактирования генов CRISPR. Нет, это не означает, что генная инженерия вылечит целиакию. Зато она способна модифицировать пшеницу. Учёные отмечают, что в пшеничном тесте во время выпечки белки из глютеновой группы соединяются в эластичные цепи. Они-то и помогают изделию сохранять форму по мере "роста" в духовке.
Сперва исследователи не стали ничего удалять, а, напротив, добавили гены, которые инициируют РНК-интерференцию. Это процесс подавления экспрессии гена на различных стадиях. В данном случае подразумевалось, что РНК-интерференция остановит производство ненужных белков. Но, поскольку сами "глиадиновые" гены не были затронуты, теоретически оставался риск того, что пшеница начнёт производить эти белки. Поэтому от этих генов всё-таки нужно было избавиться.
Для этого команда использовала метод CRISPR. Из 45 копий "глиадиновых" генов 35 учёным уже удалось отключить. И на этом генетики не собираются останавливаться. Тем временем тестирование ГМ-пшеницы показало, что новый сорт подойдёт для багетов и булочек, а вот для изготовления больших нарезных буханок он непригоден.
Сейчас продукты из модифицированной пшеницы проходят испытания: их пробуют добровольцы с целиакией, а медики отслеживают состояние здоровья пациентов. Авторы добавляют, что многие люди сегодня относятся к ГМ-продуктам скептически, и потому, возможно, не захотят есть хлебобулочные изделия и новых сортов пшеницы. Тем не менее целевая аудитория – люди с целиакией – наверняка оценит новый безглютеновый хлеб, пишет vesti.ru
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авторы DW