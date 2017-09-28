Названы города, где туристы тратят больше всего денег

В Mastercard провели тщательный анализ доходов мировых центров туризма, чтобы выяснить, каким городам удается лучше всего зарабатывать на путешественниках.

Расходы путешественников в разных странах растут иногда даже выше темпов роста ВВП. Среди 132 городов мира, попавших в поле зрения MasterCard, наиболее тщательно опустошающим кошельки туристов оказался Дубай. В 2016 году он получил туристических денег в количестве $28,5 млрд. Причем стабильно много в Дубае тратят русские, а по числу туристов Россия входит в десятку стран-лидеров, по тратам же — в тройку.

Эти города могут стать двигателями экономического роста в своих странах, подчеркивают аналитики. На втором месте — Нью-Йорк, здесь туристы оставили $17 млрд (+1,5% к предыдущему году).

Замыкает тройку лидеров по максимальным расходам туристов столица Великобритании. Туристы, прибывшие в Лондон, больше всего тратят на шопинг. Провести день вдвоем в Лондоне будет стоить $127,9.

В Сингапуре в 2016 году туристы потратили $15,7 млрд, подсчитали эксперты MasterCard (0,3%). В Бангкоке расходы туристов, пользовавшихся MasterCard, за год выросли на 10,9%, до $14 млрд.

В столице Франции путешественники потратили $12 млрд. Проживание — самая большая статья расходов в Париже (44,8%). Например, Париж — крупнейший рынок в мире для Airbnb. Высокая конкуренция среди арендодателей, которая должна сдерживать цены, компенсируется тем, что компания берет с них налоги по требованию мэрии для передачи в бюджет.

В Токио расходы иностранных туристов составили $11,3 млрд (+3,7%). Путешественники потратили в Тайбэе в 2016 году $9,9 млрд (+7%). В столице Южной Кореи — $9,4 млрд (+1,8%). Большая часть средств в Сеуле уходит на питание (47%), уточняют аналитики. В Барселоне туристы потратили $8,9 млрд за год (+7%), пишет moya-planeta.ru