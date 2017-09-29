Молдаванка обокрала своих работадателей более чем на полтора млн рублей в Москве

Жительницу Молдовы обвинили в краже вещей на более, чем полтора миллиона рублей. Инцидент произошёл в Москве.

По словам её работодательницы, она заметила пропажу после своей поездки за рубеж. В полицию заявлять она не стала, по тому, что ей снова надо было улетать.

Как пишет 5-tv.ru, пострадавшей позже позвонил ее сын и сообщил, что домработница уехала в Молдову, где у нее умер отец. Мужчина при этом отметил, что перед отлетом она закрылась в той части квартиры, где находились похищенные вещи, на несколько часов, но он не стал ее беспокоить, решив, что человеку, у которого случилось горе, необходимо одиночество.

В этот же день горничная уехала в Молдову, отключив при этом телефон. Общий ущерб от кражи оценивается один миллион семьсот двенадцать тысяч рублей.





