В Швейцарии пытались продать картину Айвазовского, похищенную в СССР

Украденную еще из СССР картину художника Ивана Айвазовского сняли с торгов в Швейцарии, сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

"Были получены данные, что на территории Швейцарии на торгах аукционного дома KOLLER выставлена картина И.К. Айвазовского Вид на Ревель, написанная в 1845 г. (оригинальное название – Море)", – сказала Волк.

Представитель МВД отметила, что картина была похищена из Дмитровского кремля в Москве в 1976 году. В результате взаимодействия по каналам Интерпола со швейцарской полицией картина, оценочная стоимость которой составляет более 1 млн долларов, была снята с торгов.

По словам представителя МВД, в настоящее время ведется работа по возвращению картины в Россию, передает korrespondent.net.