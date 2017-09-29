Найден эскиз обнаженной "Моны Лизы"

Во Франции был обнаружен эскиз обнаженной женщины, который, предположительно, мог бы являться наброском для картины "Мона Лиза", передает Metro.

Издание сообщает, что до настоящего времени было принято считать, что портрет женщины, известной как "Монна Ванна", был выполнен только в студии живописца. Теперь же ученые заявляют, что художник мог и сам работать над этой картиной.

При этом утверждается, что "по меньшей мере часть" наброска принадлежит руке гениального итальянца. С 1892 года данный набросок являлся частью коллекции искусства эпохи Возрождения в музее Конде во дворце Шантийи.

При этом куратор музея, комментируя находку, отмечает, что тело и руки "Моны Лизы" и "Монны Ванны" являются практически идентичными. Кроме того, оба портрета имеют одинаковый размер, передает korrespondent.net.