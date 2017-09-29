Тогда семья еще жила в Молдове. По достижении совершеннолетия, уже в Италии, дочь ушла из дому и подала заявление на отца в полицию.



Мужчина свою вину не признает, он настаивает, что страдает половым бессилием после производственной травмы. В суде он представил подтверждающие диагноз документы, выданные в Молдове.



Согласно приговору, отец проведет в тюрьме девять лет, а дочь получит компенсацию в размере 15 тысяч евро.