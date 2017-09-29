Председатель Дубоссарского района дал подписку о невыезде

В период следствия председатель Дубоссарского района Григорий Поличинский будет находиться на свободе. Как сообщили прокуроры, обвиняемый дал подписку о невыезде из страны.

Поличинский проходит по делу о злоупотреблении служебным положением. По данным следствия, в период с 2014 по 2016 год он без решения районного совета отправлял коллег в зарубежные командировки. На эти цели было израсходовано более 83 тысяч леев.



Поличинский незаконно утвердил списки сотрудников своего аппарата, которым был предоставлен постоянный доступ к гостайне.



Председателя Дубоссарского района обвиняют также в неправомочном заключении контракта на 440 тысяч леев и незаконном повышении зарплат себе и своему заместителю.



Григория Поличинсого задержали 26 сентября в столичном аэропорту, когда он вернулся из Турции.



Связаться с ним по телефону и получить комментарий в связи с обвинениями пока не удалось - Поличинский не отвечает на звонки