Московская полиция подтвердила, что оппозиционер Алексей Навальный задержан. Как сообщили информагентствам в московском управлении МВД, причиной задержания стали его призывы выходить на несанкционированные митинги.
"Сегодня сотрудниками главного управления МВД России по Москве за неоднократные призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии задержан Алексей Навальный", - цитирует агентство ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.
При этом ранее в отделении полиции по Даниловскому району, куда доставили Навального, Русской службе Би-би-си заявили, что оппозиционера не задерживали, а просто привели к ним для дачи неких объяснений, сообщает ВВС.
"С чего вы взяли, что он задержан. По книге задержаний Навальный не проходит. Если его привели сюда для дачи каких-то объяснений, это не значит, что он задержан", - сказали Русской службе Би-би-си в дежурной части. При этом в полиции не стали уточнять, каких именно объяснений ждут от Навального.
Ранее Навальный сообщил в своем "Инстаграме", что его задержали, и опубликовал видеозапись беседы с полицейскими.
"Ох как старик Путин не хочет, чтобы я попал на митинг в Нижнем Новгороде. Вышел, чтобы ехать на вокзал - задержали в подъезде. Как в кино, подъехала машина - из неё полиция. Везут в ОВД "Даниловский" вроде", - написал Навальный.
"Как обычно. Задержали, привезли, охраняют и никто ничего не знают. За что, говорю, задержан? - Сейчас разберёмся", - написал чуть позднее Навальный в своем "Твиттере".
"Кремль воспринимает мои встречи с избирателями как огромную угрозу и даже оскорбление - ведь к ним на встречи никто бесплатно не приходит", - добавил он еще чуть позже.
Сегодня в Нижнем Новгороде Навальный намеревался провести митинг, который администрация города отказалась согласовать. Мероприятие запланировано на 18.00 на площади Маркина.
Областная полиция призвала жителей и гостей Нижнего Новгорода воздержаться от участия в митинге оппозиционера, сообщила пресс-служба местного управления МВД.
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авторы DW