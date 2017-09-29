Почти три миллиона леев перечислили граждане неправительственным организациям

Два процента от подоходного налога отдали неправительственным организациям более 16 тысяч граждан. Общая сумма составила почти три миллиона леев.

По данным Главной налоговой службы, 1 млн 150 тысяч леев были перенаправлены общественным объединениям, миллион 650 тысяч - религиозным культам. Больше всего денег получила общественная ассоциация ветеранов и пенсионеров МВД.

Закон, позволяющий добровольную поддержку НПО, вступил в силу в начале текущего года. Перечислить два процента от подоходного налога можно любой организации из списка, утвержденного Минюстом 31 декабря 2016 года.