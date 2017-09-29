Ученые впервые провели высокоточную "химическую операцию" на человеческом эмбрионе для того, чтобы вылечить генетическое заболевание, сообщили китайские исследователи Би-би-си.
Команда ученых из Университета Сунь Ятсена использовала технологию, получившую название "редактирование [азотистых] оснований", которая используется для исправления единичных ошибок в генетическом коде, состоящем из трех миллиардов "знаков".
Ученые провели операцию на выращенных в лаборатории эмбрионах, ДНК которых содержал мутацию, приводящую к развитию бета-талассемии - тяжелого генетического заболевания, при котором нарушается синтез гемоглобина.
Ученые утверждают, что новая технология однажды позволит лечить эту и ряд других наследственных болезней, сообщает ВВС.
"Редактирование оснований" направлено на изменение четырех азотистых оснований, входящих в состав ДНК: аденина (A), цитозина (C), гуанина (G) и тимина (T).
Вся программа по развитию человеческого организма записана в ДНК с помощью комбинаций этих четырех оснований.
Потенциально опасное для жизни заболевание крови - бета-талассемия - вызвано изменениями всего одного основания в генетическом коде. Такие изменения обычно называют точечными мутациями.
Ученым из Китая удалось исправить эту ошибку в генетическом коде эмбрионов. Они просканировали ДНК в поисках ошибки, а затем на месте "сбоя" преобразовали гуанин в аденин, таким образом исправив сбой.
"Мы первыми смогли показать возможность лечения генетических болезней у эмбрионов с помощью системы редактирования оснований", - говорит один из авторов исследования Цзюнь Цзиу Хуан.
По его словам, исследование открывает новые перспективы для лечения пациентов от бета-талассемии и других генетических заболеваний. Эта технология также позволит лечить детей от наследственных болезней еще до того, как они появятся на свет, говорит ученый.
Эксперимент был проведен на эмбрионах, полученных в результате клонирования. Ткани для проведения эксперимента были взяты у пациента, у которого была диагностирована бета-талассемия.
Редактирование оснований - это более продвинутая версия методики редактирования геномов, известной как CRISPR. При редактировании генома с помощью системы CRISPR/Cas9 используется один белок CAS, который разрезает соответствующие последовательности генов.
С помощью таких "молекулярных ножниц" ученые могут вырезать из ДНК одни фрагменты и вставлять другие. Также существует механизм записи новой генетической информации в CRISPR.
Новая технология редактирования оснаваний работает иначе: она заставляет одно азотистое основание преобразоваваться в другое.
Один из авторов системы CRISPR/Cas9, профессор Дэвид Лиу из Гарвардского университета, назвал технологию, представленную китайскими учеными, химической хирургией.
По его словам, эта технология более точная, чем CRISPR/Cas9, и имеет меньше побочных эффектов.
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авторы DW