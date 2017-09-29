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Франция ищет желающих жить на острове: иначе он станет необитаемым
// фото: ВВС
11:10, 29 Sep 2017
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Власти Франции ищут семейную пару, готовую поселиться на крохотном необитаемом островке Кеменес у побережья Бретани. Прожившая там 10 лет семья решила, что пришло время переселиться на материк.

Французское агентство береговой охраны (Conservatoire du Littoral) объявило, что ищет этой семье замену и надеется на добровольцев, готовых принять участие в этом необычном эксперименте.

Кеменес - покрытый песком, камнями и травой островок длиной в полтора километра в архипелаге Молен у западной оконечности Бретани. Тут живут тюлени, морские птицы, кролики и стадо черных карликовых овец уэссанской породы.

Единственное, чего не хватает острову, - это жителей, пишет ВВС.

Все началось давно. Остров был обитаем на протяжении как минимум 1000 лет, но 25 лет назад последние жители Кеменеса решили уехать.

Conservatoire du Littoral тут же этот остров купило.

Многие думали, что агентство просто создаст здесь очередной заповедник, но оно поступило иначе. Специалисты агентства решили, что оставшаяся на островке ферма должна и дальше работать, и стали искать волонтеров, готовых там поселиться и заниматься хозяйством.

И вот, в 2007 году, Давид и Суазик Кюиснье заполучили необычайно романтическую работу: жить одним на острове и присматривать за ним.

10 лет спустя семья Кюиснье, пополнившаяся детьми Клоэ и Жюлем, готовится уехать с островка.

У них начались споры с Conservatoire du Littoral по вопросу об аренде. А кроме того, они считают, что детям было бы лучше жить поближе к школе.

Срок подачи заявлений от претендентов на их место уже прошел, и сейчас власти рассматривают список из 20, как было сказано, "серьезных" кандидатов, готовых вселиться в дом, который освободит семья Кюиснье.

Избранники узнают о своей судьбе в течение ближайших нескольких недель и переселятся на остров в начале 2018 года.

Если верить словам Давида и Суазик, их ожидает нечто потрясающее.

Остров Кемен

КеменесКеменесОстров Кеменес




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