У берегов Мексики произошел сильный подземный толчок

Подземный толчок магнитудой 6,2 зафиксирован в акватории Тихого океана у побережья Мексики, сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

Эпицентр зафиксированного в пятницу в 7 утра по киевскому времени землетрясения имел координаты 15.03 градуса северной широты и -92.78 градуса западной долготы. Он находился в 55 км к западу от города Тапачула.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное", передает korrespondent.net.

Сейсмическая активность в Мексике отмечается с начала сентября. Мощные подземные толчки магнитудой 7,1, произошедшие 19 сентября, привели к масштабным разрушениям. Обрушились десятки зданий, 3,5 млн человек остались без электроснабжения. В результате землетрясения погибли более 330 человек.