Ученые нашли связь между шизофренией и сном

Ученые из США выяснили, что галлюцинации у шизофреников и проблемы с восприятием реальности у людей, страдающих от недостатка сна, могут вызываться накоплением в мозге одного и того же вещества − "гормона несчастья". Об этом говорится в статье журнала Sleep.

Продолжительное время ученые считали, что шизофрения и многие другие расстройства психики возникают в основном по генетическим причинам, передает korrespondent.net.

За последние годы генетикам удалось найти десятки мутаций, вызывающих подобные нарушения, однако также стало ясно, что за развитие шизофрении отвечают и другие факторы. Например, в прошлом году ученые обнаружили, что заражение молочницей может заметно повысить вероятность заполучить "голоса в голове". Такую же роль может играть и микрофлора кишечника.

Ученые из университета Мэриленда нашли еще одну потенциально негенетическую причину развития шизофрении, изучая на примере крыс, как меняется работа мозга при постоянном недостатке сна.

Они выяснили, что одним из главных последствий недосыпа было накопление в мозге животных особого гормона кинурена и продукта его распада − кинуреновой кислоты. Как правило, чем короче и хуже был сон, тем больше кислоты обнаруживалось в мозге грызунов.

Это вещество часто называют "гормоном несчастья", потому что его наличие в организме обычно ассоциируется с депрессией и подавленным настроением. Кроме того, недавно ученые начали находить намеки на повышенный уровень кинурена в мозгу шизофреников.

Наблюдение заставило проверить, что произойдет, если в мозг крыс ввести огромную дозу "гормона несчастья" и, в результате, указало на наличие прямой связи между кинуреном, шизофренией и сном.

Так нормальные животные, даже если они долго не спали, очень хорошо запоминают те уголки клетки, где их бьет ток, и никогда туда не заходят. Крысы, которым ввели "гормон несчастья", начали испытывать огромные проблемы с памятью и восприятием реальности и практически сразу забывали об опасности.

Получив подобные результаты, специалисты попытались помочь животным, введя в их организм особый фермент, который разрушает кинурен. Это улучшило память грызунов и дало ученым надежду на то, что подобные вещества могут помочь людям бороться не только с шизофренией, но и с бессонницей и другими проблемами со сном.