В Германии задержали причастных к расстрелу в Бабьем Яру

В Германии идентифицировали двух человек, которые, вероятно, причастны к преступлениям нацистов времен Третьего рейха. В частности - к расстрелам в Бабьем Яру в 1941 году. Об этом сообщает DW со ссылкой на немецкий телеканал ARD.

Речь идет о 94-и 95-летних мужчинах. Ранее они признали, что их имена значились в списках СС, однако отрицают непосредственное отношение к выполнению военных преступлений.

Международная организация по поиску нацистских военных преступников - Центр Симона Визенталя - передала немецкой власти данные о них еще в 2014 году. Есть вероятность, что они причастны к наиболее бесчеловечному преступлению во времена Второй мировой. В частности, речь идет о Бабьем Яре в Киеве, где в 1941 году были убиты десятки тысяч невинных детей, женщин и мужчин.

В Германии уголовное дело может быть открыто в отношении подозреваемых в совершении военных преступлений, даже если они не участвовали лично в убийствах, а лишь оказывали косвенную помощь нацистам, подчеркивают в Центре Симона Визенталя, передает korrespondent.net.