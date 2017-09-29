ФСБ заявляет о пресечении поставок оружия из Украины

В России сотрудники ФСБ и МВД пресекли нелегальные поставки оружия, сообщается на сайте российской спецслужбы.

"В 21 регионе страны – от центральной части России до Урала – проведены обыски у 62 граждан, причастных к приобретению, изготовлению, модернизации и сбыту вооружения, а также его контрабандным поставкам с территории Украины", – заявили в ФСБ.



Ведомство утверждает, что изъята 181 единица огнестрельного оружия иностранного и российского производства: ручной пулемет Калашникова, 11 автоматов, 10 пистолетов-пулеметов, 38 карабинов и винтовок, 121 пистолет и револьвер (Глок, Вальтер, ПМ, ТТ, АПС, ПСМ, Наган), в том числе с приспособлениями для бесшумной стрельбы.

Также изъяты гранаты, основные части и комплектующие для изготовления более 200 единиц оружия, свыше 7 тысяч боеприпасов различного калибра, более 18 кг взрывчатых веществ и средств инициирования взрыва.

Прекращена деятельность восьми мастерских по изготовлению боеприпасов и модернизации гражданских образцов оружия ограниченного поражения в боевые аналоги.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел. По данным ФСБ, в настоящее время проводятся мероприятия по установлению связей задержанных, в том числе за рубежом, передает korrespondent.net.