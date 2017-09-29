Двухлетняя девочка стащила попкорн у принца Гарри. ВИДЕО

Двухлетняя Эмили Хенсон стащила попкорн у британского принца Гарри во время спортивных соревнований в Торонто. Видео инцидента опубликовано на YouTube.

На кадрах видно, как Эмили, сидящая на трибуне рядом с принцем, потихоньку "ворует" попкорн из его пакета. Тот сначала не замечает происходящего, а затем начинает подшучивать над девочкой и строить гримасы.

Однако когда Гарри показал ребенку на фотографов, снимавших их, девочка расстроилась, отвернулась и сделала вид, что принц ей больше не интересен, пишет РИА Новости



